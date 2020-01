Stress? Alleen de geur van je partner kan al helpen stress te verminderen

Heb je de laatste tijd té veel aan je hoofd en ervaar je wat stress? Dan kan een knuffel van je partner al wonderen doen.

Mocht hij helaas niet in de buurt zijn, dan is even aan een shirt van hem of haar ruiken ook al genoeg. Het gaat namelijk om de geur van je partner. Als je veel stress hebt, kun je daar al van kalmeren.

Advertentie

Gedragen shirt

Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van British Columbia in Canada. Hiervoor werden 96 stellen onderzocht. De mannen moesten maar liefst 24 uur lang hetzelfde witte T-shirt dragen, zonder hierbij deodorant of parfum te gebruiken. De vrouwen moesten een 2 stresstests doen en kregen bij iedere test een ander shirt: een ongedragen shirt en een gedragen shirt. Dit kon het shirt van hun eigen partner zijn, maar ook een van de andere mannen.

Geur

Na de test werd gekeken hoeveel stress de vrouwen ervoeren. Dit werd gecheckt aan de hand van de hoeveelheid cortisol, ook wel het stresshormoon, in hun lichaam. Uit dit onderzoek blijkt dat de vrouwen die het shirt met geur van hun eigen partner hadden gekregen, veel minder stress hadden dan de vrouwen die een ongedragen shirt roken. Het effect was het grootst als ze de geur van hun partner ook daadwerkelijk herkenden.

Wantrouwen

Opvallend was dat de geur van een vreemde man juist voor meer stress zorgde. De vrouwen die een gedragen shirt van een andere man kregen, hadden veel meer cortisol in hun lichaam. De kans is groot dat deze reactie voort komt uit ons natuurlijke instinct om vreemden te wantrouwen.

Waarom je áltijd uitgebreid de tijd moet nemen met het kopen van parfum:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Live science. Beeld: iStock