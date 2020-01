Wanneer je ouder wordt, worden je haren steeds grijzer. Maar heeft stress hier nog invloed op? Kun je grijs worden van stress?

Het verhaal dat stress voor grijze haren kan zorgen, is zo’n tweehonderd jaar geleden ontstaan. Eén van de bekendste legendes over grijs worden van stress gaat namelijk over de Franse koningin Marie Antoinette. Zij zou in 1791, in de stressvolle nacht voordat haar doodstraf werd uitgevoerd, plotseling compleet grijs zijn geworden. Maar klopt dit wel? Maakt stress ons haar echt grijs?

Zenuwstelsel

Uit onderzoek van de universiteit van Harvard blijkt dat stress inderdaad ervoor kan zorgen dat je haar grijs of wit wordt. Voor dit onderzoek hebben ze in eerste instantie gekeken naar het systeem dat ons haar met stress verbindt. Uiteindelijk zijn de wetenschappers erachter gekomen dat je het grijs worden van het haar kunt koppelen aan het sympathische zenuwstelsel, dat onze reacties op stressvolle situaties regelt.

Voorraad

Stress zorgt voor een uitputting van pigmentproducerende stamcellen. Telkens als we stress hebben, wordt er een chemische stof afgegeven. Deze chemische stof veroorzaakt schade bij de pigmentvernieuwende stamcellen in haarzakjes. Hoe erger de schade, hoe eerder je lichaam geen pigment meer kan aamken en je dus grijs wordt.

Dus ja, je kunt grijs worden van stress. Maar dit gaat wel langzaam. Dus geen stress: grijs worden in één nacht, net als Marie Antoinette, is niet mogelijk.

Dat zou toch fantastisch zijn: kun je voorkomen dat je grijs haar krijgt?





