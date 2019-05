Stress? Deze verrassende dingen kun je doen om te ontspannen

We weten zo langzamerhand wel dat mediteren je kalm maakt en dat een dagje sauna ook zoden aan de dijk zet. Maar er zijn veel meer dingen die je een ontspannen gevoel kunnen bezorgen.

Libelle gooit het over een andere boeg en zet een aantal alternatieve stressverlagende activiteiten voor je op een rijtje. Want mediteren is nou eenmaal niet voor iedereen weggelegd.

Wandelen

Wist je dat wandelen dezelfde ontspannende werking kan hebben als mediteren? Het is niet voor niks dat er gesproken wordt over ‘wandelmeditaties’. Door lekker in beweging te zijn in de buitenlucht zul je al snel merken dat je rustiger wordt. Wanneer je veel stress op de werkvloer ervaart, is na je werk een ommetje maken dan ook zeer aan te raden.

Tuinieren

Zo af en toe kun je er niet omheen en moet het onkruid echt gewied worden. Ook deze bezigheid is een goede manier om al je zorgen even te vergeten. In de natuur zijn heeft sowieso al een rustgevende werking. En doordat je met je handen bezig bent, focus je even niet meer op je kopzorgen. Met een ontspannen gevoel als resultaat.

Tekenen

Er zijn steeds meer kleurboeken voor volwassenen op de markt, in allerlei verschillende uitvoeringen. Dat is niet voor niks, want het maakt je verrassend snel rustig en kalm vanbinnen. Een extra leuke bijkomstigheid is dat je nog lekker creatief bezig bent ook. En dat is waarschijnlijk al best lang geleden, niet?

Koken

Het moet elke dag gebeuren, waardoor het misschien als een ‘moetje’ voelt. Maar koken is ook een heel goede en effectieve manier om tot rust te komen. Focus echt alleen op het snijden, roeren en bakken, en probeer niet tussendoor andere huishoudelijke taken te doen. Dan zul je al snel merken dat je rustiger wordt.

Lezen

Op de bank kruipen met een goed boek is ook een goede remedie voor het verwerken van stress. Je kunt je lekker verliezen in de levens van de personages, waardoor je even niet aan je eigen sores hoeft te denken. En doordat je het boek met je handen vasthoudt, kun je ook niet telkens je telefoon oppakken. Kom je toch snel in de verleiding? Leg je telefoon dan écht even aan de kant.

Knuffelen

Nog een goede reden om vanavond lekker tegen je partner aan te kruipen. Het is bewezen dat knuffelen ontzettend goed werkt tegen stress, het is zelfs een van de beste dingen om te doen in stressvolle tijden. 20 seconden knuffelen is al genoeg om het stresshormoon in je lijf flink te verlagen.

Bron: So Chicken, HLN. Beeld: iStock