Stress? Juist déze 5 sporten verlagen het stresshormoon in je lichaam

Je werk, je gezin, alles vergt aandacht van je en misschien wordt het je soms allemaal even te veel. Als je last hebt van stress heb je wellicht gehoord dat sporten kan helpen. Toch zijn niet alle sporten even goed voor je.

Als je stress hebt, heb je veel van het hormoon cortisol in je bloed. Dit helpt je om alert te zijn in drukke tijden. Mega handig, maar als je langere tijd last hebt van stress, kun je een teveel aan cortisol in je bloed hebben.

Te veel stress

Te veel van het stresshormoon cortisol is niet goed voor je. Dit kan ervoor zorgen dat je angstiger bent, depressieve gevoelens hebt, last hebt van slaapproblemen, aankomt of zelfs last krijgt van hartproblemen. Kortom, dat wil je niet.

Als je het stresshormoon in je lichaam wil verdrijven, is het verstandig om voldoende te bewegen. Al is niet iedere sport gunstig. Van sommige sporten krijg je juist een piek in je cortisolniveau. Van hardlopen bijvoorbeeld en van crossfit.

Voor de meeste mensen is dat geen probleem, omdat de waarden zich snel herstellen. Heb je echter al lange tijd last van stress, dan is het niet slim om deze sporten te doen. Maar welke sporten verlagen dan wel het stresshormoon in je lichaam?

Rustig bewegen

Uit een studie van de Universiteit van Sydney blijkt dat yoga zeer effectief is. Hoe kan het ook anders?

Geen zin om je benen in je nek te leggen? Of is dat zweverige gedoe gewoon niets voor jou? Je kunt ook een pilates-lesje volgen, een wandeling maken, rustig joggen of baantjes trekken in het zwembad. Deze sporten zullen je allemaal helpen het stressniveau in je lichaam te verlagen. Doe het wel rustig aan, anders schiet je alsnog in de stress.

