Stress verlichten door grenzen te stellen: zó doe je dat

We hebben allemaal weleens last van stress. Wat we soms niet doorhebben is dat stress ons in een staat van ‘vecht, vlucht of bevries’ brengt. Dit kan op z’n beurt weer beïnvloeden hoe je slaapt, eet, werkt en met anderen omgaat, omdat je gehele lichaam zich voornamelijk gaat focussen op het overleven, in plaats van het ‘normale leven’.

Gelukkig zijn er verschillende soorten grenzen die je kunt stellen die je kunnen helpen omgaan met stress. Om stress te verminderen kun je grenzen stellen voor jezelf. Wat voor grens dit is, hangt af van de soort stress die je ervaart.

Fysieke stress

Deze stress voel je als je lichamelijk door moet blijven gaat, bijvoorbeeld door lange (werk)dagen te maken of wanneer je niet eet omdat je het te druk hebt. Alles waardoor je je lichaam verwaarloost of overbelast, kan hieraan bijdragen.

Een goede manier om deze stress te verlichten is door een planner te gebruiken en to-do-lijstjes te maken. Denk er hierbij aan dat wanneer de taken klaar zijn, jij ook klaar bent. Je kunt ook een tijdsduur stellen voor een bepaalde activiteit. Zo zorg je ervoor dat je op tijd stopt en je lichaam rust gunt, ook als de taak nog niet helemaal klaar is.

Voeg ook maaltijden, sportsessies en gezellige belletjes toe aan je planning om goed voor je lichaam te blijven zorgen. Op deze manier stel je grenzen aan hoe lang en hoe erg je je lichaam belast en kun je je fysieke stress verlichten.

Emotionele stress

Emotionele stress kan door allerlei gebeurtenissen ontstaan en is iets dat ons emotioneel pijn doet of dwars zit. Dit kan doordat je je niet gehoord voelt door je vrienden of dat je door al het slechte nieuws in de wereld gestrest raakt.

Heb je last van emotionele stress? Vertel je vrienden dat je er absoluut voor hen wilt zijn, maar dat het voor jou ook fijn kan zijn om je ei bij hen kwijt te kunnen. Het helpt goed om erover te praten. Als je merkt dat je veel beïnvloed raakt door negatief nieuws in de wereld kun je ervoor kiezen om een limiet in te stellen voor je schermtijd of enkele accounts op social media te ontvolgen. Zo kun je de oorzaken van de emotionele stress wegnemen en kun je de stress verlichten.

Sociale stress

Sociale stress ontstaat door ofwel te veel sociale contacten of juist te weinig hiervan.

Word je gek van alle Zoom-meetings en heb je behoefte aan een momentje voor jezelf? Sta jezelf toe een keer een meeting over te slaan. Gebruik die tijd voor jezelf: lees dat boek dat al tijden op de plank staat te wachten, zet je favoriete muziek aan en dans in de woonkamer of begin met een nieuwe hobby!

Als je juist heel veel behoefte hebt aan sociaal contact en je een gevoel van eenzaamheid hebt, is het verstandig om het contact op te zoeken. Bel een oude vriendin of organiseer een online borrel met collega’s: alles helpt.

Stel dus grenzen: neem bijvoorbeeld na elke meeting een kwartiertje voor jezelf of bel elke dag even een vriendin. Kijk vooral goed naar wat voor jou werkt; iedereen is anders.

Burnout

Wanneer je een burnout hebt, heeft je stress een bepaald punt bereikt waardoor je mentaal of fysiek ziek kan worden.

Laat de mensen om je heen weten wanneer jij het gevoel hebt dat het te veel wordt. Zo kun je op tijd op de rem trappen. Neem ook regelmatig een moment voor jezelf, ook al is het maar voor een minuutje. Doe je best om energie te blijven steken in de verschillende relaties die je hebt met vrienden, familie en collega’s en bovenal: vraag om hulp wanneer je dat nodig hebt!

Voor alle soorten stress geldt dus: trek de grens als je voelt dat het te veel wordt en vraag om hulp wanneer je dat nodig hebt. Je staat er niet alleen voor!

