Heb je stress? Zeg dan dít woord nooit meer

Ben je elke dag ontzettend druk en is je agenda overvol? Je kunt wat minder zorgen hebben als je dít woord niet meer zegt.

Wetenschappers stellen namelijk dat als je constant zegt dat je ‘stress’ hebt, je ook daadwerkelijk meer stress krijgt.

Stress

Je hersenen associëren dit namelijk met negatieve gevoelens en dat zet eigenlijk een automatische werking in gang. Je brein maakt daarom meer van het stresshormoon aan. Volgens psychologen is het beter om te focussen op wat er wél goed gaat en jezelf te blijven zeggen dat alles wel goedkomt.

Ook zou hardop praten daarbij helpen. En ja, dan bedoelen we: hardop praten tegen jezelf. Zeg gewoon eens: ‘Je kunt het! En dat je nu druk bent, gaat echt weer over.’ Of: ‘Dat je je nu niet lekker voelt, betekent niet je je zo blijft voelen. Dingen gaan voorbij, hoe moeilijk ze ook zijn of lijken’.

Tot 5 tellen

En, wat ook altijd een goede tip is om jezelf in te blijven fluisteren is de 5-maandenregel. Maak je je druk om die ellendige afspraak, of die deadline, of die vriendin die maar niet terugbelt? Vraag jezelf dan af of dit iets is waar je over 5 maanden nog over zou piekeren. Grote kans dat het antwoord hierop ‘nee’ is. Dat lucht op, toch? Want als het over een paar maanden al niet meer uitmaakt, dan is het nu ook niet zo van belang.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock