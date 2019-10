Heb jij al een tijdje last van een opgeblazen gevoel, maar heb je niet per se last van je darmen? Dan zou het zomaar kunnen dat je een zogeheten ‘stressbuik’ hebt. Een langere periode van stress kan er namelijk voor zorgen dat je rond je middel wat aankomt.

Maar hoe zit dit precies? En wat kun je eraan doen?

Wat is een stressbuik?

Een stressbuik is een opgeblazen gevoel ter hoogte van je buik. In tijden van angst en stress maakt je lichaam namelijk hormonen aan die de opslag van vetten rond je middel stimuleren. De oorzaak van dit fenomeen heeft alles te maken met onze evolutie. Wanneer onze voorouders zich bedreigd en gestrest voelden, zorgde het lichaam voor extra reserves (in de vorm van opgeslagen vetten) om in leven te blijven. Duizenden jaren later beschikt ons lichaam nog steeds over datzelfde mechanisme wanneer we in een stressvolle periode zitten.

Waarom een stressbuik extra gevaarlijk is

Vetrolletjes zijn natuurlijk nooit gezond, maar een stressbuik is nog eens extra gevaarlijk. De extra vetreserves die zich rond het middel nestelen hechten zich namelijk aan vitale organen, wat je gezondheid niet ten goede komt. Een stressbuikje verhoogt de kans op diabetes type 2, hartproblemen, hersenbloedingen en een te hoge bloeddruk. Helaas is dit type vet ook nog eens extreem hardnekkig en is dit moeilijk weg te werken door sport of voeding.

Zó kom je van je stressbuikje af

Jezelf gaan afbeulen in de sportschool of uithongeren heeft dan ook geen zin. Om van je stressbuikje af te komen moet je terug naar de oorzaak gaan: stress. Ga eens voor jezelf na wat de belangrijkste triggers voor deze stress zijn en probeer deze punten aan te pakken. In deze video geeft dokter Rutger een aantal handige tips om van je stress af te komen:

Bron: Bedrock. Beeld: iStock