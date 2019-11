Studie: Mensen die steevast te laat komen leven het langst

Kom jij altijd en overal te laat? Verslaap je je geregeld, zelfs wanneer je meerdere wekkers zet? Dan is de kans groot dat je daar soms kritiek op krijgt. Maar dat is nu verleden tijd, want onderzoek wijst uit dat te laat komen hartstikke gezond is.

Steek dit onderzoek maar onder de neus van die klagers.

Lifestylewebsite Southern Living komt met bijzondere en hoopgevende onderzoeksresultaten. Journalisten van de website vergeleken talloze studies over laatkomers en konden daaruit concluderen dat te laat komen vaak gepaard gaat met een erg goede gezondheid.

De reden? Mensen die zich niet haasten om op tijd te komen, laten zich niet leiden door de klok en ervaren dus minder stress dan mensen die wél altijd op tijd of te vroeg zijn. We weten allemaal dat stress ongezond is. Het is een grote veroorzaker van allerlei kwalen, zoals een verhoogd risico op beroertes, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk.

Ook zouden mensen die geregeld te laat komen positiever ingesteld zijn en losser in het leven staan – 2 belangrijke factoren voor een stressloos, lang en gelukkig leven. Kortom: stressen om de tijd haalt niets uit, behalve een ongezonder bestaan.

