Ai: dit is er aan de hand met die studies waaruit bleek dat alcohol gezond is

Afgelopen week kwam het treurige nieuws naar buiten dat alcohol níks goeds doet voor je gezondheid. Sterker nog: na je veertigste kost ieder glas alcohol je een halfuur van je leven. En dat terwijl eerder uit verschillende onderzoeken naar voren kwam dat af en toe een wijntje juist goed is voor je is.

Niets blijkt dus minder waar. Sterker nog: de risico’s van alcohol worden vergeleken met die van roken. En dat terwijl we ons zo optrokken aan nieuws dat gematigd drinken bijdraagt aan een goede hartgezondheid en dat een glas wijn beter voor je is dan een sportklasje. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is dat meestal ook het geval.

Alcoholindustrie

Al die onderzoeken waarbij alcohol positief uit de bus kwam, blijken gefinancierd door partijen die daar economisch belang bij hebben. Als je een onderzoek tegenkomt waaruit naar voren komt dat alcohol goed is voor je hart, kun je er vergif op innemen dat de alcoholindustrie daar achter zit. En we slikken dat nieuws natuurlijk als zoete koek. Sterker nog: 1 op de 5 Amerikanen gelooft oprecht dat af en toe een glaasje goed is voor het hart.

The New York Times ontdekte dat een 10 jaar durend onderzoek ter waarde van 10 miljoen dollar uitgevoerd door de National Health Institute werd gefinancierd door alcoholbedrijven. Zij doneerden geld in de verwachting dat de uitkomst zou zijn dat gematigd drinken gezond is.

Vuistregel

Het probleem met pleiten voor ‘gematigd drinken’ is dat ‘gematigd’ een nogal subjectief begrip is. Hoe meer we genieten van wat we eten of drinken, des te ruimhartiger we omgaan met die term. De enige vuistregel is dat alles waar je van geniet uiteindelijk slecht voor je is. We kunnen dus kiezen: oud worden als monnik of jong sterven als bon vivant. 😉

Bron: Esquire. Beeld: iStock