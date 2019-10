Dit subtiele symptoom kan vroegtijdig waarschuwen voor longkanker

Jaarlijks worden er ontzettend veel mensen getroffen door longkanker. Wanneer je klachten krijgt, ben je vaak al te laat. Maar als je er op tijd bij bent is genezing mogelijk. Dit subtiele symptoom kan je vroegtijdig waarschuwen voor de nare ziekte.

Longkanker is de dodelijkste vorm van kanker in Nederland, maakt het CBS bekend. Bijna 85 procent van de mensen met longkanker overlijdt binnen 5 jaar na de diagnose.

Subtiel symptoom

Wanneer je klachten krijgt en een bezoekje aan de dokter brengt, is het vaak al te laat. Dit kan nare gevolgen hebben, want wanneer de kanker is uitgezaaid is behandeling lastig of zelfs onmogelijk. Maar er is een subtiel symptoom dat je al bijtijds kan waarschuwen, en dat is een langdurige kriebelhoest die maar niet weg lijkt te gaan.

Kriebelhoest

Hoesten is een van de eerste symptomen van longkanker. Maar aangezien we allemaal weleens kampen met een hoest, wordt deze klacht niet snel serieus genomen. Nu is een simpele hoest niet direct zorgelijk, maar wél als je een hardnekkige prikkel- of kriebelhoest hebt ontwikkeld zonder dat je een verkoudheidsvirus of bronchitis hebt gehad.

Andere klachten

Andere symptomen die op longkanker kunnen wijzen zijn onder andere kortademigheid, pijn bij het ademen, terugkerende longontsteking, een piepende adem en terugkerende heesheid zonder keelpijn. Een bezoek aan de huisarts is bij een of meer van deze symptomen dan ook ten zeerste aan te raden.

