Terwijl je wellicht probeert om gezond te eten, krijg je ongemerkt toch redelijk wat suiker binnen. Nieuwe cijfers tonen aan dat we per jaar namelijk gemiddeld 40 kilo (!) suiker naar binnen werken. Oei.

Deze cijfers komen van het Diabetes Fonds. Om aandacht te vestigen op onze suikerinname, is er vanaf volgende week maandag een Nationale Suiker Challenge gaande, waarin men wordt aangemoedigd een week lang zonder toegevoegde suiker te leven.

Advertentie

Verstopte suikers

Per jaar eten Nederlanders gemiddeld 40 kilo suiker. Dat staat gelijk aan dagelijks zo’n 28 suikerklontjes eten. Je vraagt je vast af hoe het kan dat je zoveel suikers binnenkrijgt. Nou, het antwoord is simpel. In heel veel onverwachte producten zit suiker verstopt. In brood, sausjes, vleeswaren en sommige groenten uit blik bijvoorbeeld.

Advies

Hoeveel suiker je per dag zou moeten eten? Het liefst natuurlijk zo min mogelijk. Het advies voor de gemiddelde suikerinname voor een vrouw, staat op maximaal 12,5 klontjes per dag. Voor volwassen mannen ligt dit aantal iets hoger, want zij mogen dagelijks maximaal 15 klontjes suikerklontjes per dag.

Diabetes

Professor dr. Hanno Pijl van het Diabetes Fonds benadrukt waarom het zo belangrijk is dat we meer op onze suikerinname gaan letten. “Bijna overal wordt suiker aan toegevoegd. We eten onszelf ziek en proberen met medicijnen de schade te beperken. Terwijl aanpassingen van onze leefgewoonten diverse ziekten als diabetes type 2 kunnen voorkomen.”

Minderen met suiker

Wil je minderen met suiker? Focus dan op verse producten. Bereid je maaltijden zoveel mogelijk zelf en laat kant-en-klaar maaltijden links liggen. Lees áltijd etiketten voor je een nieuw product koopt. En bovenal: probeer geen frisdrank en fruitsappen meer te drinken. Een glas sinaasappelsap bevat namelijk al meer dan 5 suikerklontjes.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Margriet, Diabetes Fonds. Beeld: iStock