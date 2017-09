Doen suikervrije drankjes meer kwaad dan goed?

Het hele idee van light producten eten en drinken is dat je er minder calorieën mee binnenkrijgt dan bij reguliere varianten. Er lijkt nu echter een vervelende keerzijde aan suikervrije producten te zitten.

Onderzoekers aan de universiteit van Sydney deden onderzoek naar sucralose. Ze ontdekten daarbij dat muizen en fruitvliegjes die op een dieet met deze zoetstof werden gezet, 30 procent méér aten dan hun soortgenoten die gewoon te eten kregen. Het brein zou in de war raken omdat de zoete smaak van het eten niet wordt gevolgd door calorierijk voedsel, denken de onderzoekers.

Andere zoetstoffen

Niet alleen aten de dieren meer op een sucralosedieet, ze waren ook hyperactiever en hadden last van slecht of niet slapen. Het team verwacht dat dezelfde effecten optreden bij andere zoetstoffen.

Piek in bloedsuikers

Voedingsdeskundige Shona Wilkinson vindt de studie ietwat misleidend, al bevatten de resultaten wel een kern van waarheid. “Het is logisch dat mensen naar voedsel verlangen als ze niet genoeg eten. Net als gewone suiker zorgen zoetstoffen voor een piek in je bloedsuikers. Daarna heb je vaak weer honger.”

(kokos)water

Volgens Wilkinson verwacht je lichaam flink wat calorieën als je iets zoets eet of drinkt. Het is dan ook logisch dat je honger krijgt als die calorie-aanvoer achterblijft, zegt ze. Daarom pleit ze ervoor dat we bijvoorbeeld water of kokoswater drinken, om van die zoetigheid af te komen.

