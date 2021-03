Susan: “Na dat auto-ongeluk werd zwemmen in natuurwater mijn medicijn”

Je ziet het steeds vaker: mensen die een duik nemen in natuurwater ongeacht de temperatuur. Susan Houbraken (48) doet al jaren aan ‘natuurzwemmen’ en geeft workshops aan beginners. “De meesten hebben het wandelrondje nu wel gehad.”

Steeds meer mensen doen aan natuurzwemmen. Waar komt deze trend vandaan?

“In Scandinavische landen is dit onderdeel van de cultuur. Zij gaan heel anders om met kou en daar kunnen wij nog veel van leren. Mensen in bijvoorbeeld Finland of Noorwegen omarmen zwemmen als een sport die erbij hoort, juíst in de winter. Het is daar ook veel beter geregeld: een veilige steiger voor je kinderen, openbare toiletten en sauna’s in de buurt…”

Sinds corona duiken steeds meer mensen in ijskoud natuurwater. Waarom?

“We zijn massaal aan het wandelen geslagen, maar de meesten hebben het wandelrondje nu wel gehad. Veel mensen zijn op zoek naar een alternatief. In koud water kun je ontspannen, word je fit en werk je aan je immuunsysteem. Dat laatste is natuurlijk ook enorm belangrijk in tijden van corona. Koud water gaat je natuurlijk niet beschermen tegen een besmetting, maar het is tijdens pandemie wel belangrijk om aan je weerstand te blijven werken.”

Wat was voor jou de reden om in de natuur te gaan zwemmen?

“Het is er met de paplepel ingegoten. Ik ben opgegroeid in Drenthe en mijn ouders hadden in de tuin een hele grote zwemvijver aangelegd, dus als kind zwom ik van maart tot oktober. Naarmate ik ouder werd, deed ik het nog maar één keer per week tot ik in 2016 een auto-ongeluk kreeg. Ik liep blijvend nekletsel op en kon mijn linkerarm niet meer optillen. Zwemmen in ijskoud natuurwater werd mijn medicijn. Ik voelde door de kou de pijn niet meer en ik werd langzaam mobieler. Nu lig ik zo’n drie á vier keer per week in het water. Maar er zijn tijden geweest dat ik het iedere dag deed en in de winter soms twee keer per dag ging zwemmen.”