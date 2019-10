Déze symptomen van acute leukemie wil je niet negeren

Ieder jaar krijgen ongeveer 900 Nederlanders de diagnose acute leukemie. Er zijn een aantal symptomen waaraan je acute leukemie al in vroeg stadium kunt herkennen.

Acute leukemie is een vorm van bloedkanker en ontstaat in het beenmerg. Er zijn 2 vormen acute leukemie: acute lymfatische leukemie (ALL) en acute myeloïde leukemie (AML). ALL is de meest voorkomende kankersoort bij kinderen, terwijl AML juist vaker voorkomt bij volwassenen.

Bloedcellen

Bij een acute myeloïde leukemie heb je en tekort aan rode bloedcellen en bloedplaatjes en werken je witte bloedcellen niet goed. De aanmaak van (diverse) gezonde bloedcellen is zodanig verstoord dat de patiënt in een levensbedreigende situatie terecht kan komen. Normaal gesproken ontwikkelen stamcellen in het beenmerg zich tot bloedcellen, maar bij patiënten met acute leukemie gaat dit verkeerd. De cellen delen zich wel, maar rijpen niet goed. Dit zorgt voor een ophoping, waardoor de onrijpe cellen de aanmaak van gezonde bloedcellen in de weg zitten.

Acute leukemie kan zich in een zeer korte tijd ontwikkelen en kan levensbedreigend zijn. Het is dus belangrijk dat je er op tijd bij bent. Symptomen waaraan je acute leukemie al in pril stadium kunt herkennen:

Vermoeidheid

Door gebrek aan rode bloedcellen, kun je erg snel vermoeid zijn. Rode bloedcellen zijn de meest voorkomende cellen in je lichaam en zorgen voor het transport van zuurstof van je longen naar alle delen van je lichaam. Als je te weinig rode bloedcellen in je lichaam hebt, krijg je ook minder zuurstof binnen en ben je dus sneller moe.

Bleke huid

Ook kun je erg bleek zien door een tekort aan rode bloedcellen.

Blauwe plekken

Bloed bestaat uit rode en witte bloedcellen, plasma en bloedplaatjes. De rode bloedcellen vervoeren zuurstof en kooldioxide door je lichaam. De witte bloedcellen kunnen schadelijke stoffen en ziekteverwekkers herkennen en onschadelijk maken. Het plasma vervoert voedingstoffen van je dunne darm naar de weefsels en organen en zorgt voor de verspreiding van hormonen. En als laatste heb je dus bloedplaatjes en die zijn stukjes cel die zorgen voor het korstje op een wondje. Als je acute leukemie hebt, maakt je lichaam te weinig bloedplaatjes aan. Hierdoor stolt je bloed minder snel, waardoor je last kan hebben van (onverklaarbare) blauwe plekken.

Bloedarmoede

Door een tekort aan rode bloedcellen kun je bloedarmoede (anemie) krijgen. In rode bloedcellen zit hemoglobine (Hb). Dit is de stof die zuurstof vanuit de longen naar de rest van het lichaam transporteert, waardoor het hele lichaam voldoende zuurstof heeft. Maar voor de opbouw van hemoglobine is wel ijzer nodig en als je een tekort hebt aan ijzer kun je geen hemoglobine aanmaken. Hierdoor ontstaat bloedarmoede.

Infecties

Doordat je minder witte bloedcellen aanmaakt en ze minder goed werken, ben je als je acute leukemie hebt vatbaarder voor het oplopen van infecties. Ook duurt het langer voordat een wondje geneest.

Maak je geen zorgen: je hoeft niet gelijk in paniek te raken, als je een van deze klachten ervaart. Deze symptomen wijzen niet altijd op acute leukemie. Bloedarmoede kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door een ijzertekort. Ga bij twijfel gewoon even langs de arts. Hij of zij zal je verder helpen.

Bron: Kanker.nl, Hematologie Nederland en UMC Utrecht. Beeld: iStock