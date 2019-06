Deze symptomen kunnen duiden op een vitamine B12-tekort

Ben je de laatste tijd erg vermoeid, vergeetachtig en duizelig, terwijl je wel voldoende rust krijgt? Dan zou dit kunnen betekenen dat je een tekort hebt aan vitamine B12.

Vitamine B12 is een wateroplosbare vitamine die niet door het lichaam zelf wordt aangemaakt. Toch heeft vitamine B12 belangrijke functies in het lichaam en daarom is het belangrijk dat je genoeg vitaminen binnenkrijgt.

Energieniveau

Je hebt vitamine B12 bijvoorbeeld nodig voor de aanmaak van bloed en zenuwen. Vitamine B12 helpt dus bij het functioneren van het zenuwstelsel. Het is een essentiële vitamine die nodig is om een gezond energieniveau te behouden.

Voedsel

Aangezien je lichaam het zelf niet aanmaakt, is de kans groter dat sommige mensen een vitamine B12-tekort hebben. Daarom is het belangrijk dat je genoeg vitaminen binnenkrijgt door middel van voedsel of supplementen. Vitaminen B12 zit voornamelijk in vlees, vis, melk, boter, kwark, yoghurt en eieren.

Oudere vrouwen

Het probleem is alleen dat naarmate ons lichaam ouder wordt, je lichaam minder makkelijk vitamine B12 uit voedsel kan absorberen. Daarom heeft 4% van de vrouwen tussen 40 en 59 jaar last van een tekort. Maar hoe weet je dat je een tekort hebt?

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van een B12-tekort zijn vermoeidheid en lusteloosheid. Ook kun je last krijgen van vergeetachtigheid, een bleke huid, tintelingen, angst zonder duidelijke oorzaak of wazig zicht. Vegetariërs en veganisten hebben ook meer kans op een B12-tekort, aangezien zij geen dierlijke producten eten.

Gevolgen

Een vitamine B12-tekort is sluipend en het kan jaren duren voordat de klachten zich ontwikkelen en voordat ze ernstig worden. Maar wanneer je leidt aan een B12-tekort, kan dit wel gevolgen hebben voor allerlei systemen in je lichaam, waaronder het zenuwstelsel, immuunsysteem, het hart- en vaatstelsel en het maag-darmstelsel. Als er niet voldoende vitamine B12 aanwezig is in het lichaam, gaan deze systemen minder goed werken. Dus mocht je twijfelen? Maak dan voor de zekerheid een afspraak bij de huisarts. Door middel van een test kan worden gekeken of je een tekort hebt aan vitamine B12.

Bron: Goed Gevoel, Stichting B12 Tekort. Beeld: iStock