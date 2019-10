Deze symptomen van endometriose wil je niet negeren

Heb je veel buikpijn, regelmatig darmproblemen en verlies je tijdens je menstruatie veel bloed? Dan zou je endometriose kunnen hebben.

Deze aandoening kan grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om langs de huisarts te gaan als je last hebt van de déze symptomen.

Organen

Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte voorkomt. Dit weefsel kan op het buikvlies en of organen in de buik zitten. Dit zorgt voor een chronische ontsteking en vele klachten. Zo kan endometriose op de darmwand zitten, waardoor je darmproblemen kunt krijgen. Maar zo’n chronische ontsteking kan ook voor een verminderde vruchtbaarheid zorgen, als gevolg van vergroeiingen en verklevingen van eileiders en eierstokken.

Oorzaak

De oorzaak van endometriose is niet bekend. Wel is het zeer waarschijnlijk dat bepaalde genen verband houden met de ziekte. Zo heb je als vrouw groter risico op het krijgen van endometriose als iemand in je familie hier ook last van heeft. Daarnaast spelen ook andere gynaecologische factoren, omgevingsfactoren en de leeftijd van de eerste menstruatie een rol.

Symptomen

De klachten kunnen steeds erger worden en vaker voorkomen. In eerste instantie zal je vooral last hebben tijdens je menstruatie, maar later kun je zelfs buiten de menstruatie klachten krijgen. De meest voorkomende symptomen van endometriose zijn:

Menstruatiepijn (voor, na en tijdens de menstruatie)

Chronische buikpijn

Darm- en blaasproblemen

Vermoeidheid

Pijn tijdens geslachtsgemeenschap

Vruchtbaarheidsproblemen

Naast deze symptomen zijn er ook nog symptomen die geassocieerd kunnen worden met endometriose. Je kunt namelijk ook last hebben van je bekken, rugpijn, pijn in de benen, ovulatiepijn, depressie, gezwollen buik, slapeloosheid en lusteloosheid. Ook kun je tijdens je menstruatie last hebben van hevige bloedingen (met stolsels) of langdurige bloedingen.

Stress

De ene vrouw heeft dagelijks pijn en last van symptomen en een andere vrouw alleen bij specifieke momenten. Bij zo goed als alle vrouwen met endometriose zijn de klachten rond de menstruatie of bij stress en inspanning het grootst. Herken je de symptomen hierboven? Ga dan voor de zekerheid even langs de huisarts.

Ellemieke (45) had jarenlang pijn door endometriose:

Bron: Endometriose.nl. Beeld: iStock