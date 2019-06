Deze vervelende kwalen kunnen duiden op een ijzertekort

Ben je snel moe, na een korte wandeling door de supermarkt al buiten adem en heb je een bleke huid? Dan zou het zomaar eens kunnen dat je een ijzertekort hebt.

Een ijzertekort wordt ook wel bloedarmoede genoemd, al is dit niet helemaal hetzelfde. Bloedarmoede is een tekort aan rode bloedkleurstof (hemoglobine) in de bloedsomloop. IJzer is wel belangrijk voor de vorming van hemoglobine.

Kleine kans

Volgens het Voedingscentrum is de kans dat je een ijzertekort hebt niet zo groot, maar als vrouw heb je wel een grotere kans dan als man. Vrouwen verliezen namelijk bloed als ze ongesteld zijn. Ook als je zwanger bent (geweest) of borstvoeding geeft, is het slim goed op te letten of je geen tekort hebt aan ijzer. Net als mensen die vegetarisch of vegan eten.

Een ijzertekort kun je hieraan herkennen:

Snel vermoeid

IJzer is belangrijk voor de aanmaak van hemoglobine. Deze stof voorziet rode bloedcellen van zuurstof. Wanneer je een ijzertekort hebt, zul je dus sneller vermoeid raken, omdat je simpelweg minder zuurstof in je bloed hebt.

Sneller buiten adem

Ook zul je sneller buiten adem raken. We hebben het er dan niet over dat je moet hijgen bij je wekelijkse rondje hardlopen, dat is vrij normaal. Maar als je al aan het puffen bent als je naar je auto loopt of een rondje door de supermarkt moeilijk vol kan houden, is het slim om even langs de huisarts te gaan.

Bleke huid

Een ijzertekort kan er ook voor zorgen dat je er grauw uitziet. Dit komt doordat hemoglobine de rode kleur aan het bloed toevoegt. Vragen mensen aan je of je wel lekker bent, omdat je zo bleek ziet? Tja, dan is er misschien inderdaad wel iets aan de hand. Of je moet gewoon nodig op vakantie naar de zon, dat kan ook.

Rusteloze benen

Als je de drang hebt om je benen te bewegen, kan dat wijzen op een ijzertekort. Volgens wetenschappers van de Amerikaanse John Hopkins Universiteit heeft 15 procent van de mensen die last heeft van het restless leg syndrome een ijzertekort.

Haaruitval

Verdwijnen er wel erg veel haren in het doucheputje en heb je het idee dat je haar echt dunner wordt? Bij een ijzertekort kiest je lichaam ervoor om de zuurstof in je bloed naar je vitale organen te sturen. Gevolg: je haren en nagels zijn minder van belang. Broze nagels en dunner wordend haar kunnen daarom wijzen op een tekort aan ijzer.

Denk je dat je een ijzertekort hebt? Dan is het misschien slim om spinazie te eten. Of toch niet?

Bron: Voedingscentrum, HLN.be. Beeld: iStock