5 tekenen dat je meer ijzer nodig hebt

IJzer zorgt voor het vervoer van zuurstof door je bloed en het helpt je afweersysteem goed te functioneren. Het is dus belangrijk om genoeg ijzer binnen te krijgen iedere dag. Maar wanneer weet je of een ijzertekort hebt?

Het belangrijkste signaal is dat je constant een uitgeput gevoel hebt. Verder zijn dit nog andere signalen die kunnen duiden op een ijzertekort:

1. Vaak ziek

Als je te weinig ijzer in je lichaam hebt, kan je afweersysteem niet goed functioneren. Hierdoor ben je veel vatbaarder voor bacteriën en infecties en is de kans dus groot dat je vaker ziek wordt. IJzer zorgt ervoor dat de rode bloedcellen zuurstof naar de milt transporteren. Je milt is het orgaan die infecties tegengaat, dus door te weinig ijzer in je lichaam heb je minder bescherming en word je sneller ziek.

2. Veranderingen huid en tong

Als je te weinig ijzer binnenkrijgt, kan je huidtint veranderen en je tong opgezwollen of hobbelig worden. IJzer is cruciaal voor het produceren van hemoglobine en dit stofje geeft ons bloed de rode kleur. Bij te weinig ijzer gaat de kleur van je bloed een beetje vervagen, waardoor je er bleker uitziet. Ook je lippen en tandvlees kunnen dan minder kleur hebben.

3. Haaruitval

Af en toe wat haren verliezen, is volkomen normaal. Er wordt zelfs gezegd dat de gemiddelde persoon elke dag zo’n honderd haarstrengen verliest. Schrik dan ook niet gelijk als er een keer wat extra haren aan de borstel blijven hangen. Maar mocht dit nu echt veel meer zijn dan normaal, dan kan dat wijzen op een ijzertekort. Dit komt doordat je lichaam de zuurstof alleen naar vitale organen stuurt. Hierdoor bereikt de zuurstof de haarzakjes niet en kan je haar uitvallen.

4. Rusteloze benen

Volgens John Hopkins Medicine heeft ongeveer vijftien procent van de mensen met rusteloze benen een tekort aan ijzer. Hoe minder ijzer je in je bloed hebt, des te vervelender de symptomen kunnen worden. Het hebben van rusteloze benen kan aanvoelen als een tintelend gevoel of een insect dat over je huid kruipt.

5. Hunkering naar eten

Nee, niet alleen zwangere vrouwen kunnen ineens zin krijgen in iets heel vreemds zoals augurken met slagroom. Ook als je een ijzertekort hebt, kun je plotseling hunkeren naar ongebruikelijke stoffen. Al gaat het bij een tekort aan ijzer wel om heftige dingen. Volgens Everyday Health kun je dan zomaar eens trek krijgen in klei, krijt of papier. Wij zetten daar zo onze vraagtekens bij. En bovendien zijn die producten natuurlijk hartstikke schadelijk.

Als je je in een of meerdere signalen herkent, kan het zijn dat je een ijzertekort hebt. Als je je zorgen maakt, ga dan even langs de huisarts. Maar je kunt ook zelf wat doen aan het tekort: meer ijzer eten. Dít zijn namelijk de zeven beste bronnen van ijzer.

Bron: Medical Daily, Everyday Health. Beeld: iStock