Plots snipverkouden? Misschien heb je een kerstboomallergie

Deze kerst is alles anders. Toch is er één ding waar we wel ontzettend blij van worden: de prachtig versierde kerstboom die ook dit jaar in de huiskamer prijkt. Maar merk je dat je last hebt van een loopneus of kriebelende keel sinds de boom in huis staat?

Misschien heb je dan wel een kerstboomallergie.

Hooikoortsklachten

Hoe mooi de boom ook is, hij kan bij sommigen zorgen voor allergische klachten die ook veel hooikoortspatiënten ervaren. “Het komt opvallend vaak voor dat mensen hooikoortsachtige klachten krijgen rondom de kerstboom”, legt allergie-expert Max Wiseberg uit aan Glamour. Denk aan een loopneus, brandende en rode ogen, huiduitslag, een kriebelende keel en hoesten.

Kerstboomallergie

“Deze seizoensgebonden klachten kunnen een reactie zijn op allergenen in de lucht die in de takken of naalden van de boom gaan zitten”, zegt Wiseberg. Hoe feestelijk en gezellig de boom er ook uitziet en hoe blij we er ook van worden, er kunnen flink wat schimmels en pollen in de boom zitten. Deze kunnen bij mensen met een gevoeligheid klachten veroorzaken. Wiseberg: “Al deze allergenen kunnen een grote trigger zijn voor mensen die daar gevoelig voor zijn. Zelfs kunstkerstbomen kunnen stof bevatten en daardoor een allergische reactie veroorzaken.”

Voorkomen

Gelukkig betekent dit niet direct dat je geen kerstboom meer in huis kunt halen, want je kunt stappen zetten om een kerstboomallergie te voorkomen. Spoel je kerstboom af in de tuin voordat je hem binnen opzet om zo de schimmels te verwijderen. En als je gevoelig voor allergieën bent, kun je de boom het best door iemand anders laten optuigen.

