Déze symptomen van Progressieve supranucleaire paralyse (PSP) wil je niet negeren

Progressieve supranucleaire paralyse, ook wel PSP genoemd, is een zeldzame aandoening die verlammingen in de hersenen veroorzaakt. Veel mensen kennen deze ziekte niet, terwijl het wel belangrijk is om de symptomen op tijd te herkennen.

Bij PSPs gaan de hersenen steeds minder goed werken, omdat op sommige plekken in de hersenen schade ontstaat. Hierdoor krijgen mensen met PSP moeite met het evenwicht, gaan langzamer bewegen, worden onhandig en kunnen sneller vallen. Het verschilt per persoon hoe snel dat gaat, maar PSP is wel een progressieve ziekte. Dit betekent dat het ziektebeeld steeds erger wordt.

Advertentie

Gen

De oorzaak van PSP is niet precies bekend, maar er wordt gedacht dat een stof (een soort eiwit) zich op sommige plekken in de hersenen opstapelt. Hierdoor raken de hersenen op die plekken beschadigd en gaan ze steeds minder goed werken. Waarom dit bij sommige mensen gebeurd, is niet duidelijk. Het kan door een afwijking in een gen komen.