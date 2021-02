Dít zijn de symptomen van een schommelende bloedsuikerspiegel

Heb je gelijk na het avondeten vaak trek in iets zoets? En ben je snel je geprikkeld? Dan kan dit te maken hebben met je bloedsuikerspiegel.

Alle suikers die we eten worden omgezet in glucose, oftewel bloedsuiker. De bloedsuikerspiegel stijgt door te eten en wordt lager door lichamelijk of geestelijke inspanning. Wanneer je bloedsuikerspiegel de ene keer aan de hoge en de andere keer aan de lage kant is, spreek je van een schommelende bloedsuikerspiegel. Dit wordt ook wel hypoglykemie genoemd.

De oorzaak ligt vaak bij je voedings- en leefpatroon. Ook chronische stress of een langdurige ziekte kan je lichaam onder druk zetten, waardoor je last hebt van een disbalans in je hormoonhuishouding. Dit heeft ook invloed op je bloedsuikerspiegel.

Symptomen

De volgende symptomen kunnen duiden op een schommelende bloedsuikerspiegel:

Je voelt je vaak slap

Je hebt regelmatig last van hoofdpijn

Je bent vermoeid

Je heb last van stemmingswisselingen

Je bent vaak duizelig

Je kunt eigenlijk geen maaltijd overslaan

Je hebt altijd een dip na het eten

Je neigt altijd naar iets zoets na de maaltijd

Je kunt de dag niet doorkomen zonder tussendoortjes

Je bent snel geprikkeld

Gevolgen

Een schommelende bloedsuikerspiegel zou ervoor kunnen zorgen dat je insulineresistent wordt. Dit houdt in dat je lichaam niet goed reageert op insuline. Als je eet wordt suiker en zetmeel uit het eten opgenomen in het bloed als bloedsuiker. Het zijn de koolhydraten die je eet, zoals in aardappelen, suiker en brood, die als glucose in je bloed komen. Het bloedglucose, ofwel bloedsuiker, gaat door je hele lichaam en geeft energie aan de cellen. Je kunt niet zonder bloedsuiker. Idealiter houdt je lichaam het bloedsuikergehalte in balans.

Bij insulineresistentie zijn cellen in je lichaam minder gevoelig geworden voor insuline. De insuline werkt dan minder goed, waardoor je bloedsuikergehalte te hoog kan worden. Bovendien heb je dus minder energie.

Aandacht voor je lichaam

Als jij je herkent in de symptomen die hierboven genoemd worden, is het belangrijk om iets aan je schommelende bloedsuikerspiegel te doen. Zo kun je je lichaam trainen om vet te verbranden en dat te gebruiken als energie. Bovendien kun je de cellen in je lichaam weer gevoelig maken voor insuline. Belangrijk hierbij is dat je je voedings- en leefpatroon gaat aanpassen.

Veel vezels

Ten eerste is het verstandig om iedere ochtend een eiwitrijk ontbijt te eten. Eiwitten werken heel verzadigd en houden je bloedsuikerspiegel stabiel. Eet overigens de hele dag voldoende vezels, want koolhydraten die veel vezels bevatten worden minder snel afgebroken en verhogen je bloedsuikerspiegel hierdoor geleidelijk. Vermijd daarentegen snelle suikers, zoals koekjes, snoep, frisdrank, wit brood en aardappelen. Deze producten worden in no-time omgezet in glucose waardoor je ze je bloedsuikerspiegel gelijk stijgt. Qua leefstijl is het belangrijk om voldoende slapen en je stress te verminderen.

Bron: Diabetesfonds, Healthy hormones, Natural Sweet. Beeld: Getty Images