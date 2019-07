Heb jij last van déze symptomen? Dan ben je gestrester dan je denkt

Helaas zijn we allemaal weleens gestrest, maar soms kun je ook gestrest zijn zonder dat je er erg in hebt. Bij de volgende tekenen moet je misschien even gas terugnemen.

Slecht slapen

Stress heeft grote invloed op je slaap. Zo kun je er gekke dromen van krijgen en kan het zijn dat je moeilijk in slaap komt, vaak wakker wordt of abnormaal vroeg wakker wordt. Door het stresshormoon cortisol kan je hele slaapsysteem in de war raken.

Merk jij dat je slaappatroon in de war is? Misschien ben je dan onbewust wel gestrester dan je misschien denkt.

Dorst

Ben je opvallend vaak dorstig? Ook dan zou het goed kunnen zijn dat je stress hebt. Een goed hydratatie gaat hand in hand met stress. Door minstens 2 liter water per dag te drinken, voorkom je dat het stresshormoon cortisol onnodig verhoogd wordt.

Hoofdpijn

Wanneer je merkt dat je de laatste tijd steeds vaker last hebt van zeurende hoofdpijn, neem dan even je werkzaamheden of privéleven onder de loep. Stress uit zich namelijk vaak in zeurende, drukkende hoofdpijn.

Haaruitval

Iedereen verliest dagelijks wat haar, maar als je kampt met extreem haarverlies, is het geen slecht idee om te bekijken of je misschien ergens heel gestrest over bent. Merk jij dat je hele plukken verliest of zie je kale plekjes op je hoofd? Dan is het slim om even langs de huisarts te gaan.

Maag

Volgens Harvard Health merkt je maag het eerste dat je stress het, omdat je brein direct effect heeft op je ingewanden en maag. Heb je last van buikpijn, maagzuur, een opgeblazen gevoel of misselijkheid? Dit zou er zomaar eens op kunnen wijzen dat je de laatste tijd gestrester bent dan je misschien dacht.

Depressief gevoel

Voel je je niet echt in je hum, heb je nergens meer plezier van en heb je geen zin om onder de mensen te zijn? Ook dit kan een teken zijn dat je gestrest bent. Houdt dit gevoel lang aan, zoek dan hulp voordat het uitmondt in een depressie.

Zweten

Overmatig zweten kan ook een stresssymptoom zijn, vooral als het op je voorhoofd, in je oksels en tussen je liezen zit. Goed om te weten: stresszweet is vrijwel altijd geurloos, tenzij het te lang op je lichaam zit.

