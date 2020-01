Déze symptomen van een trombosebeen wil je niet negeren 

In Nederland overlijden jaarlijks duizenden mensen aan de gevolgen van niet tijdig ontdekte trombose. Het is daarom erg belangrijk om de symptomen op tijd te herkennen.

Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel. Dit gebeurt meestal in een van je benen en omdat het bloed dan niet meer weg kan stromen, zwelt het been op. Als een bloedstolsel in een ader losschiet, kan het verderop in het lichaam een verstopping veroorzaken.

Uiteindelijk kan een trombosebeen dus bijvoorbeeld leiden tot een (levensgevaarlijke) longembolie.

Symptomen

Elke dag krijgen in Nederland zo’n 70 mensen een trombosebeen. Het is belangrijk dat dit direct wordt behandeld. Een trombosebeen geeft niet altijd klachten, maar het kan dus wel van levensbelang zijn dat je de bepaalde symptomen herkent. Neem in dat geval direct contact op met je huisarts:

een vrij snel optredende zwelling van één been

een zwaar gevoel of pijn in je been

een rode tot blauwachtige verkleuring van het been

een lichte temperatuurverhoging

de huid van het been is strakgespannen (rood en glanzend met gestuwde oppervlakkige aderen)

Soms kunnen mensen ook last hebben van een wit of zeer pijnlijk been, een zweepslag of pijn in de benen hebben bij het lopen. Dit zijn minder vaak voorkomende klachten.

Steunkousen

Het is belangrijk dat een trombosebeen tijdig wordt ontdekt, want dan kan meestal goed worden behandeld met bloedverdunners. Wanneer uit de echo blijkt dat de trombose alleen in je onderbeen zit, zijn bloedverdunners niet per se nodig. De kans op uitbreiding van de trombose of een longembolie is dan heel klein. Je krijgt dan wel een steunkous en ook moet je nog een paar keer terugkomen voor controle met een echo. De steunkous moet je minimaal een jaar dragen.

Voorkomen is beter dan genezen

Je kunt trombose proberen te voorkomen door veel in beweging te blijven en de bloedsomloop te stimuleren. Heb je een lange vlucht voor de boeg? Zorg er dan voor dat je regelmatig even opstaat en je benen strekt. Ook is het slim om te stoppen met roken, aangezien door roken je bloed sneller klontert. Zit trombose in de familie? Dan kun je bepaalde anticonceptiepillen beter niet slikken, aangezien oestrogeen het risico op trombose vergoot. Probeer af te vallen als je overgewicht en probeer zo gezond mogelijk te eten.

