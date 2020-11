Deze symptomen van een versleten knie wil je niet negeren

Maar liefst 20% van de mensen krijgt in zijn of haar leven last van een versleten knie. Je zou denken dat dit alleen bij oudere mensen voorkomt, maar ook steeds meer jonge mensen kunnen klachten krijgen.

Daarom zetten we de eerste symptomen voor je op een rijtje.

Schuren

Een versleten knie is een veel voorkomende vorm van artrose. Artrose is een aandoening van het kraakbeen. Bij knie artrose is het kraakbeen in het kniegewricht aangetast of zelfs helemaal verdwenen. Hierdoor kunnen de botten over elkaar schuren en dat veroorzaakt veel pijn. Deze klachten worden vaak steeds erger. Om het goed te kunnen behandelen, is het daarom belangrijk dat je er op tijd bij bent.

Artrose van de knie ontstaat vaak door ouderdom, maar kan ook door overbelasting of herhaalde blessures ontstaan. Verder kan erfelijkheid of overgewicht een rol spelen.