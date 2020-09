Deze symptomen van een zwakke bekkenbodem mag je niet negeren

Je bekkenbodem heeft een aantal cruciale functies. Je kunt er dan ook behoorlijk last van hebben als deze zwak is. Deze symptomen mag je in ieder geval niet negeren.

De bekkenbodem is een dunne, komvormige spiergroep, ondersteund door bindweefsel en voorzien van belangrijke zenuwen. Je bekkenbodem biedt ondersteuning aan belangrijke organen, bijvoorbeeld je blaas en baarmoeder. Je bekkenbodemspieren doen dagelijks dan ook zwaar werk.

Advertentie

Alleen bij zwangerschap?

Net als elke spier, kunnen ook de bekkenbodemspieren verzwakken. Een zwakke bekkenbodem wordt vaak geassocieerd met zwangerschap, maar dit hoeft helemaal niet het geval te zijn. Ook als je nog nooit zwanger bent geweest, kun je een zwakke bekkenbodem hebben. Zo zijn er andere oorzaken voor bekkenbodem problemen zoals operaties, verwondingen, maar ook stress.