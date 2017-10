Slechts 1% van de vrouwen herkent dít symptoom van eierstokkanker

In Nederland krijgen ongeveer 1200 vrouwen per jaar de diagnose eierstokkanker. Volgens onderzoek zijn de symptomen van deze ziekte bij weinig vrouwen bekend.

Uit een enquête van het Britse ‘Target Ovarian Cancer’ blijkt dat slechts 1% van de vrouwen het meest voorkomende symptoom van eierstokkanker wist te noemen. Namelijk: dat je vaker naar het toilet moet dan eerst.

Herkennen

Volgens dit onderzoek is dat zorgelijk omdat eierstokkanker in Engeland de soort kanker is die het meest voorkomt bij vrouwen. 11 vrouwen per dag overlijden in Engeland aan deze vorm van kanker. Ook de overige symptomen waren bij veel vrouwen niet bekend. Om te zorgen dat meer vrouwen deze symptomen herkennen, maakt de stichting nu een lijst van de symptomen bekend. Want hoe eerder eierstokkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans is dat een vrouw het overleeft.

Zo zou een van deze klachten een symptoom van eierstokkanker kunnen zijn:

Bekken- of buikpijn

Aanhoudend opgeblazen gevoel

Moeite met eten of snel vol zijn

Vaker moeten plassen

Extreme vermoeidheid

Onverklaarbaar gewichtsverlies

Verlies van eetlust

Jonge vrouwen

Daarnaast is het volgens de stichting ook nog belangrijk om te weten dat deze vorm van kanker niet ontdekt kan worden bij baarmoederhalsonderzoek. Wat veel mensen ook niet weten is dat ook jonge vrouwen deze ziekte kunnen krijgen. In Nederland komen de meeste gevallen van eierstokkanker voor bij vrouwen tussen de 55 en 80 jaar oud en ook de Britse stichting zegt dat vooral vrouwen na de overgang deze diagnose krijgen. Toch komt het ook bij jonge vrouwen voor.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock.