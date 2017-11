Ik probeerde een maand lang tabletten voor een mooiere huid en dít is het resultaat

Iedereen wil er zo gezond mogelijk uitzien en een mooie huid draagt daar aan bij. Maar niet iedereen ziet het zitten om behandelingen met naalden te ondergaan. Libelle’s Caroline besloot een andere manier te testen: voedingssupplementen.

“Of je nou jong of oud, man of vrouw bent: iedereen wil er gezond, stralend en misschien zelfs wel jonger uitzien. Ik ben daarop geen uitzondering. Maar een behandeling als botox om dat voor elkaar te krijgen? Mij niet gezien. Daarom probeerde ik een andere manier om mijn huid een handje te helpen: voedingssupplementen. New Nordic heeft diverse voedingssupplementen op natuurlijke basis in de collectie, bijvoorbeeld om pigmentvlekjes tegen te gaan of voor sterk haar. Ik probeerde een maand lang de Skin Care Collagen Filler. Die zouden zorgen voor het juiste collageengehalte in de huid, waarmee je je huid jong en mooi kunt houden. Benieuwd of het heeft geholpen? In de video vertel ik er alles over.”

