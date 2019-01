Deze 2 tactieken werken het beste om namen van collega's te onthouden

Sta je op die nieuwjaarsborrel, schud je die ene collega van klantenservice de hand, je hoort haar naam, maar na vijf minuten… Je raadt het: ben je haar naam al stráál vergeten.

Want was het nou Marianne, of Marion? Een tikje genânt, maar geen zorgen: namen onthouden kun je écht leren. Een naam vergeten is voor niemand leuk: niet voor degene die het vergeet (schaam, schaam) en niet voor degene die tegenover je staat of zit: die heeft het gevoel dat je geen interesse toont. Uit onderzoek blijkt echter dat er een logische verklaring is voor het vergeten van namen.

Struikelblok

Onderzoekers van de Universiteit van Texas concluderen dat namen die hetzelfde klinken (of hetzelfde begin en einde hebben) lastig te onthouden zijn. Denk aan Sam of Sander en Marissa of Melissa. De klank van een naam is niet het enige wat meetelt: ook uiterlijke kenmerken spelen een rol. Denk hierbij aan dezelfde haarkleur of uitstraling. Categorie

Maar hoe komt het dan dat we soms namen door elkaar halen die in de verste verte niet op elkaar lijken? Dat schijnt te komen doordat onze hersenen mensen en de bijbehorende namen onthouden in een bepaalde categorie: denk aan je gezin, je sportclub, collega’s, etcetera. Gaat het mis? Dan zoeken je hersenen naar een naam binnen zo’n categorie. Vaak kies je dan nét de verkeerde naam. Aha! Kim lijkt wellicht niet op Froukje, maar als ze allebei in je klasje in de sportschool zitten, kan het tóch voor verwarring zorgen. Iemands naam vergeten, kan trouwens ook prima voorkomen als je hem of haar al langere tijd kent. Zo kun je ineens de naam van je ex-geliefde gebruiken voor je huidige geliefde: simpelweg omdat je hersenen ze beide schaart onder de categorie ‘geliefden’. Zo onthoud je namen wél

Hoe je de naam van die nieuwe collega voortaan wél in een keer onthoudt? Volgens onderzoekers van de universiteit van Lancaster en de universiteit van Hull zijn de volgende twee tactieken het meest effectief. De eerste tactiek is eenvoudig: leer je iemand net kennen? Herhaal dan na een paar minuten de naam opnieuw voor jezelf. Doe dat op latere tijdstippen weer. De tweede: het gebruiken van associaties. Ofwel: maak een connectie tussen de persoon in kwestie en bepaalde informatie die je makkelijk onthoudt. Bijvoorbeeld: Kim heeft twee kinderen, doet ook body balance les in mijn sportschool en draagt altijd gekleurde sportkleding. Wie beide tactieken combineert, zou zo’n vijftig procent kans hebben, om namen beter te onthouden. Dat wordt oefenen!

Bron: Blendle.com. Beeld: iStock.