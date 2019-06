Waarom dit 'Tamponboek' in Duitsland een ware verkoophit is

Het is in principe sowieso al geen feestje om ongesteld te zijn, en dan zijn tampons en maandverband ook nog eens niet bepaald goedkoop. Een bedrijf in Duitsland besloot daar slim op in te haken met een ‘Tamponboek’.

Lekker lezen

Onze oosterburen hebben nog eens extra pech, want daar betaal je 19% belasting over je tampons. Daar worden tampons als ‘luxegoederen’ gezien. Dáár was The Female Company – een bedrijf dat biologische tampons verkoopt – het niet mee eens. Als protest besloten ze de tampons in een boek te verkopen. Daar betaal je namelijk slechts 7% belasting over.

Tampons en verhalen

Veel vrouwen vonden het belachelijk dat tampons extra zwaar belast worden. Daarom startten ze een petitie om de ‘tampontax’ af te schaffen. Meer dan 175.000 mensen tekenden het verzoekschrift, maar daar werd helaas niks mee gedaan.

De oplossing bleek het ‘Tamponboek’: tampons verpakt als boek voor iets meer dan 3 euro. Zo’n exemplaar bevat naast 15 tampons ook verhalen en illustraties over menstruatie en de exemplaren vliegen als warme broodjes over de toonbank.

Bron: The Female Company & HLN. Beeld: iStock