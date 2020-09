Híer moet je volgens een tandarts op letten als je een mondkapje draagt

Je kunt wel zeggen dat 2020 het jaar is van het mondkapje. We dragen ‘m om onszelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus. Maar volgens een tandarts is zo’n kapje niet heel goed voor je mondhygiëne.

Het is daarom belangrijk om tijdens het dragen op een paar dingen te letten.

We weten al dat als je een mondkapje te lang ophoudt, je last kan krijgen van puistjes of zelfs acne. Maar volgens tandarts Michaela Tozzi kan het ook je mondhygiëne aantasten. Aan Well+Good legt ze uit waar je op moet letten bij het dragen van een mondkapje.

Mensen die een mondkapje dragen, ademen meestal uitsluiten door hun mond. Hierdoor kun je al snel last krijgen van een droge mond, omdat er minder speeksel is. Continu door je mond ademen kan gepaard gaan met een hele reeks onaangename bijwerkingen. “Ons speeksel is het immuunsysteem van de mond. Het houdt de bacteriën in onze mond in balans”, legt Tozzi uit. “Minder speeksel staat dan ook gelijk aan een overvloed aan bacteriën, wat leidt tot een slechte adem, een verhoogd risico op gaatjes en problemen met je tandvlees.”

Pepermunt

Wanneer je een mondkapje langer dan een uur op moet houden, zoals tijdens je werk, vlucht of in het openbaar vervoer, kan je mond ontzettend droog worden. Daarom is het volgens de tandarts belangrijk om gelijk bij thuiskomst een glas water te drinken een pepermuntje of kauwgom met xylitol te nemen. Deze dingen helpen de speekselstroom te stimuleren, omdat xylitol een antibacterieel middel is. Je kunt in ieder geval beter geen zure frisdrank, sportdrankjes of ijsthee drinken. Deze drankjes verergeren de klachten juist.

Door je neus ademen

Daarnaast is het verstandig om wat meer tijd te besteden aan flossen en tandenpoetsen. Dit is altijd al belangrijk, maar door de kans op extra kwalen kun je er maar beter voor zorgen dat je een frisse en gezonde mondhygiëne hebt. En probeer zoveel mogelijk door je neus te ademen, want dit lost gelijk het hele probleem op. Dit voorkomt dat je mond uitdroogt en dat de bacteriën zich verspreiden.

Kun je nog wel een (extra) mondkapje gebruiken? Dit herbruikbare mondkapje maak je zelf binnen 10 minuten:

Bron: Well+Good. Beeld: iStock