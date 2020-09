Yiman Zweers (44) werkt als technisch oogheelkundig assistent op de oogpoli. Aan het begin van de crisis werd ze ingezet op de corona-afdeling. Intussen raakten de opmerkingen die zij en haar zoons vanwege hun Chinese afkomst kregen haar erg.

Yiman (44): “In mijn leven is in het voorbijgaan weleens voor de grap Chinees eten bij me ‘besteld’ als ik op straat liep, of werd ik door vreemden met ‘babi pangang’ aangesproken. Dat vond ik natuurlijk nooit leuk, maar ik kon het hebben. Nu vertelde mijn middelste zoon van 12 ineens dat hij opmerkingen