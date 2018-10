Libelle Legt Uit: kun je het best voor een soft, medium of hard type tandenborstel gaan? 

Als het goed is, poets je minimaal twee keer per dag je tanden. Maar met wat voor type tandenborstel doe jij dit: soft, medium of hard?

Eigenlijk is het gek dat er meer harde en medium harde dan zachte tandenborstels in de schappen lijken te liggen – zeker als het aankomt op opzetstukken voor elektrische tandenborstels, meent tandartsassistent Kelly Hofman.

Tandvlees beschadigen

“Een zachte tandenborstel is in principe aan te raden voor iedereen. Het reinigt net zo goed als een harde borstel”, legt Kelly uit. “Het nadeel van een harde borstel is dat je er meer kracht mee kunt uitoefenen en daarom de zachte weefsels zoals het tandvlees kunt beschadigen. Bij mensen die dus met veel kracht poetsen, is een zachte tandenborstel al helemaal aan te raden.”

Blootliggende tandhalzen

Ook als je last hebt van terugtrekkend tandvlees is een harde tandenborstel en misschien zelfs een medium ook geen goed idee. “Als iemand blootliggende tandhalzen heeft waardoor stukjes van de wortels blootliggen, kan een harde tandenborstel eerder voor beschadiging zorgen op de wortels.”

Prijzen

Bovendien zijn zachte tandenborstels net zo duur als de medium en harde exemplaren. Zo kosten bij Hema de medium en soft allebei een euro. En bij Kruidvat kosten zowel de hard, medium als soft type tandenborstels van het eigenmerk 1,19 euro. En zeker als het je niets in de portemonnee scheelt, kun je tandproblemen beter voorkomen dan genezen, toch?

