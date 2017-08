Een keertje het tandenpoetsen overslaan: hoe erg is dat nu eigenlijk?

Je kent het vast wel: je hebt een lange dag achter de rug en het enige wat je wilt is lekker onder de lakens kruipen. Maar wanneer je in bed ligt bedenk je ineens dat je vergeten bent om je tanden te poetsen. En dus ga je er toch nog even uit, want een poetsbeurt overslaan is natuurlijk niet verstandig. Of valt dat wel mee?

Volgens tandarts Keith Arbeitman van van Arbeitman & Shein Dentistry in Manhattan is een keertje overslaan geen ramp, maar moet je het niet te vaak doen. ”Het ergste wat kan gebeuren is dat je tandvlees ontstoken raakt. Het eerste teken hiervan is dat je tandvlees bloedt wanneer je het poetst of flost.”

Cadeautje voor bacteriën

Wanneer je bijvoorbeeld in de avond het poetsen overslaat, blijven de restjes van je ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes op je tanden zitten. ”Als je een snoepreep of zelfs wat rozijnen hebt gegeten voordat je naar bed gaat, is de suiker die erin zit een cadeautje voor de bacteriën in je mond,” zegt dokter Arbeitman. ”En je laat die bacteriën de hele nacht feest vieren op je tanden.” Als je inderdaad last krijgt van ontstoken tandvlees kun je uiteindelijk zelfs tanden verliezen en moet je een paar (hele dure) implantaten laten zetten.

Ontsteking

Toch komt dit in de praktijk niet vaak voor: zolang je je tanden minstens één keer per dag goed poetst is er een kleine kans dat je eindigt met een aandoening aan je tandvlees, aldus Arbeitman. Het opbouwen van de tandplak dat de ontsteking veroorzaakt duurt minstens 24 uur om te ontwikkelen, dus als je eens per dag poetst, onderbreek je de bacteriën voordat ze een kans krijgen om de gezondheid van je mond te beïnvloeden.

”Dure grap”

Waar je echter wel voor op moet passen zijn gaatjes. Vooral als je alleen in de ochtend poetst. Een gaatje kan natuurlijk gevuld worden, maar vullingen gaan niet levenslang mee. Uiteindelijk moeten ze worden bijgevuld en elke keer dat een tandarts dat doet, slijpt hij meer van je tand weg. Op een gegeven moment zal je een kroon moeten. ”Dat is een vrij duur grapje voor iets wat makkelijk voorkomen kan worden,” aldus Arbeitman.

Bron: Menshealth. Beeld: iStock