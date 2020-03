Libelle Legt Uit: kun je het best tandenstokers, ragers of flosdraad gebruiken?

Je tanden goed schoonhouden is ontzettend belangrijk. Naast poetsen, moet je ook iets gebruiken om tussen je tanden schoon te maken. Ga je voor tandenstokers, ragers of flosdraad? Libelle legt uit wat de beste optie is.

Het is belangrijk om iets tussen je tanden en kiezen te gebruiken, omdat 40 procent van het tandplak zich bevindt tussen de tanden en het tandvlees. Tandenborstels kunnen dat niet weghalen, hoe goed ook poetst. 75 procent van de gaatjes die tandartsen aantreffen, zit dan ook tussen de tanden. Het niet weghalen van tandplak zorgt niet alleen voor gaatjes, maar ook kan zorgen voor tandvleesontstekingen en in het ergste geval kunnen tanden uitvallen.

Tandenstokers of flosdraad?

Je hebt tandenstokers, flosdraad en ragers. Flosdraad is het dunste en is daarmee geschikt voor plekjes waar de tanden en kiezen dicht op elkaar staan. Flosdraad is op sommige plekken wat lastiger te gebruiken, dus tandartsen raden daarom liever tandenstokers aan.

De perfecte tandenstoker

Hoe ziet een goede tandenstoker eruit? Zorg dat ze een driehoekige vorm hebben met een platte, smalle onderkant. Daarnaast is het belangrijk dat ze zijn gemaakt van zacht hout. De platte, smalle kant moet je tegen het tandvlees plaatsen, anders kun je het tandvlees beschadigen.

Ragers of tandenstokers?

Tot slot heb je ook nog ragers. Dit zijn kleine borsteltjes in verschillende maten waarmee je tussen je tanden kunt poetsen. Deze zijn nóg beter dan tandenstokers. Dit komt omdat ragers zich aanpassen aan de ruimte tussen je tanden waardoor ze meer tandplak kunnen weghalen dan tandenstokers. Het lastige aan ragers is het uitzoeken van de maat. Je hebt ze namelijk van maat xs tot xl. Het is belangrijk dat ze niet al te makkelijk tussen je kiezen passen, omdat de tandplak dan niet wordt verwijderd. Een te grote rager moet je ook niet hebben. Dit kan je tandvlees en -glazuur beschadigen. Laat je daarom informeren door je tandarts of mondhygiënist.

Bron: Plein. Beeld: iStock