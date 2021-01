De tarotkaart van 1 januari: Ram, ga niet online shoppen

Een nieuw jaar, nieuwe trends, en dus ook tijd voor een nieuw kleurtje op de muur. Maar welke? De keuze is reuze. Maar Nicolette Fox, hoofdredacteur van vtwonen, weet alles over de kleurtrends van 2021.

Al weken zitten we binnen tegen dezelfde muren aan te kijken. En helaas zullen we ook in 2021 vast nog veel tijd in huis spenderen. Hoog tijd dus om de muren thuis te voorzien van een likje verf en je omgeving even een upgrade te geven. En dít zijn de kleurtrends.

Volgens vtwonen-hoofdredacteur Nicolette Fox is wit he-le-maal hot volgend jaar. En dan niet zomaar één kleur wit, maar allerlei tinten. “Voor deze trend combineer je in je interieur verschillende wittinten, waardoor een heel zacht geheel ontstaat”, vertelt Nicolette. Ga dus voor roomwitte gordijnen, een wolwit vloerkleed en een lichtbeige tint op de muur, voor een warm en fris geheel.

2. Groen

Voor wie toch liever een kleur toevoegt aan zijn of haar interieur, is er ook goed nieuws. Een beetje kleur mag ook gezien worden in 2021. En dan met name groen! Dit is al enige tijd een trendkleur, maar volgens Nicolette blijft dat nog wel even zo. “We willen in 2021 echt de natuur in huis halen en daar passen groentinten heel goed bij. Alle kleuren groen zijn geoorloofd, maar zeker de viezere groene kleuren doen het goed. Mosterdgroen en olijfgroen, bijvoorbeeld.” Combineer zo’n groene muur met een grote plant, en je hebt een heerlijke indoor jungle.

3. Extra spannend

Durf jij wel een risicootje te nemen in je interieur? Dan is deze kleurtrend echt iets voor jou. De kleur kobaltblauw is namelijk dé kleur die jij in je huis wil gebruiken in 2021. “Het is een beetje heftig”, zegt Nicolette over deze knalkleur. “Maar als je hem goed gebruikt in huis, kan het echt een wow-effect creëren.” Nicolette adviseert om de kleur vooral te gebruiken als eyecatcher in huis. Ga bijvoorbeeld voor muren in allemaal wittinten, combineer dat met robuuste, houten meubels en zet daar een moderne, kobaltblauwe stoel bij. Of hang een mooi kunstwerk aan de muur waar deze kleur in te zien is. Zo straalt je interieur lef uit, maar blijft het toch heel rustig.

Beeld: iStock.