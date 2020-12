De tarotkaart van 10 december: laat vandaag vaker stiltes vallen, Maagd

De tarotkaart die voor donderdag 10 december is getrokken, is de Vier van Pentakels. Wat betekent deze voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor overdreven angst voor verandering. De natuurlijke stroom van het leven wordt tegengehouden, door vast te willen houden. In relaties wil men vasthouden aan het oude vertrouwde of is er angst om verlaten te worden. Op het werk heerst verzet tegen broodnodige verandering.

Dit betekent de Vier van Pentakels-tarotkaart voor jouw sterrenbeeld

Ram

Soms betekent groei twee stappen vooruit, drie achteruit. Doorbreek ingesleten denkpatronen door de andere kant op te reageren. Wat zou je nooit doen of zeggen? Doe het nu wél!

Stier

Anderen accepteren zoals ze zijn is niet altijd gemakkelijk. Je ervaart het vandaag aan den lijve. Verken ook de gebieden waar jij jezelf nog niet leuk, lief en lollig vindt. En bedenk: alles mag er zijn.

Tweelingen

Voel je je gekwetst door iemand die je hoog had zitten? Kijk eerlijk of er waarheid zit in andermans kritische kanttekeningen. Maak leugentjes om bestwil goed door ze toe te geven.

Kreeft

Richt je je meer en meer op je innerlijke TomTom? Grote kans dat jouw hang naar zekerheden nu plaats maakt voor zin in avontuur. Het leven is een feestje, jij brengt slingers mee.