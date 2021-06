De tarotkaart van 10 juni: “Lieve Schorpioen, je bent geen deurmat”

De tarotkaart die voor donderdag 10 juni is getrokken is ‘Aas van Zwaarden’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: het verstand, en dat vervolgens goed weten te gebruiken. Helder onderscheidingsvermogen en doordachte beslissingen. In relaties: een zakelijke oplossing voor een diepgeworteld probleem vinden – in een verstandelijke sfeer. Carrière: inzicht en opluchting bij een gespannen werksfeer.

Ram

Een plan dat je hebt gerecycled of in de koelkast had gezet, krijgt handen en voeten. In relaties valt een belangrijk kwartje over betere communicatie. Vanavond moet je bijkomen. Thee in de tuin.

Stier

Let goed op de mensen met wie je omgaat. Je merkt: ze zeggen iets over jezelf. Dien je eigen voorkeuren op met een lach. Dan komen je unieke gaven ook in teams en groepen tot hun recht.

Tweelingen

Bij de nieuwe maan in combinatie met deze kaart komt er veel energie vrij. Je kunt helemaal jezelf zijn, gek doen en opvallen. En bevalt een ander dat niet? Jammer dan.