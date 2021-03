De tarotkaart die voor zaterdag 13 maart is getrokken is ‘Gerechtigheid’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: Objectieve, heldere inzichten. Over een oordeel is grondig nagedacht. Is men eerlijk, dan wordt dat beloond. Zo niet, dan valt men door de mand. Liefde: wie goed doet, goed ontmoet. Men is fair, de relatie is evenwichtig. Werk: eerlijk en oprecht zakendoen, duidelijkheidover taken.

Advertentie

Ram

Ondanks verander-kriebels – je wilt het liefst verhuizen, verbouwen of die nieuwe camper – denk je voordat je doet. Geld uitgeven is in deze tijd niet je hobby. Verwen jezelf met iets kleins.

Stier

De nieuwe Maan maakt het gezellig vandaag, je hebt geen zin in moeilijke gesprekken. Iets lekkers koken of bakken en dan samen aan een speciale koffie – of kruidenthee. Je geniet!

Tweelingen

Ondanks de kaart zit helder nadenken er niet in. Jij draagt vandaag een bijzondere bril. Die kleurt leuke mensen roze en leuke dingen in alle tinten van de regenboog. Ga op dat gevoel af.