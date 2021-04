De tarotkaart van 14 april: “Lieve Maagd, stel je grenzen duidelijk”

De tarotkaart die voor woensdag 14 april is getrokken is ‘De Duivel’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: waaraan is men verslaafd? Wat is de donkere kant? Waartoe laat men zich steeds weer verleiden? Deze kaart staat bij iedereen voor iets anders, hij is zeer persoonlijk. In ieder geval wijst het op spelen met vuur. Het is een waarschuwing. Men moet oppassen de vingers niet te branden.

Ram

Zonder oordeel luisteren naar mensen met een andere mening is bon ton vandaag. Je hoeft niet overal een oordeel over te vellen. Die gedachte alleen al helpt als je niet lekker in je vel zit.

Stier

De kaart van vandaag maakt je op z’n zachtst gezegd onmatig. Het geldt bij jou vooral voor lekker eten en drinken. Haal je het niet in huis, dan haal je het wel áf; diëten zijn voor morgen.

Tweelingen

Niet alleen ditjes en datjes, ook gevoelens krijgen nu gemakkelijk woorden. Contact met vrouwen is nu top. Let op dat je je niet halsoverkop in iets stort dat alleen op papier prachtig oogt.