De tarotkaart die voor vrijdag 16 april is getrokken is ‘De Gematigdheid’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: innerlijk evenwicht, men zorgt goed voor zichzelf en is gezond en tevreden. De juiste maat is gevonden. Liefde: liefdevolle omgang met elkaar, innerlijke intimiteit, bescheidenheid en oprechte genegenheid. Werk: krachtige rust, vriendelijke werksfeer, een aangenaam werktempo.

Ram

Scherp vandaag je onderhandelingstactieken aan. Speel het spel fair en toon je mild bij tegengas. De softe stijl voelt misschien nog wat onwennig, maar je komt nu heel goed over.

Stier

Vandaag wandel je gezellig arm in arm over Lovers Lane. Iets koken of bakken voor een speciaal persoon geeft veel voldoening. Laat overdreven ‘feeder’-neigingen achterwege. Genoeg is genoeg.

Tweelingen

Moed is vandaag jouw mantra. Tip: word niet óvermoedig. Accepteer die ‘nee’ zonder gekibbel of gemopper en wees blij met de extra tijd voor jezelf. Maak plannen voor het weekend.