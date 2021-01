De tarotkaart van 16 januari: Boogschutter, toeval bestaat niet

Als je aan kamerplanten denkt dan zie je al snel een pannenkoekplant of monstera voor je. De hortensia zie je vooral bij mensen in de tuin, maar wist je dat deze bloem het ook hartstikke goed binnen doet?

Het grote voordeel van een kamerhortensia is dat het de luchtvochtigheid in huis aanzienlijk verhoogt. Hoewel er nog meer planten over deze eigenschap beschikken, blijkt deze kamerplant het meest effectief te zijn. Volgens een onderzoek van Fytagoras Plant Science kunnen negen hortensia’s in vier uur tijd een luchtvochtigheid van dertig omhoog krijgen naar veertig procent. Daarnaast zijn ze in talloze kleuren verkrijgbaar, dus zo kun je direct wat meer kleur aanbrengen in het interieur.

Verzorging

Als je deze kamerplant aanschaft, is het belangrijk om de potgrond goed vochtig te houden. Je kunt de kamerhortensia het beste eens per twee weken plantenvoeding geven. Een ander drankje dat de hortensia graag drinkt is koffie of thee. Als je een klein beetje koffie of thee overhebt, kun je het bij de plant gieten. Het water van deze drankjes is kalkvrij én bevat voedingsstoffen voor de plant.