De tarotkaart van 17 december: de dramaqueen in je blijkt vandaag erg nuttig, Leeuw

Instellingen die jongeren met een eetstoornis behandelen slaan alarm: zij zien dit jaar een sterke stijging van het aantal anorexiapatiënten dat helemaal stopt met eten en drinken. Ook de 16-jarige dochter van Maayke (38) heeft anorexia. “Tijdens de lockdown raakte ze de controle kwijt op haar leven; alleen deze eetstoornis gaf houvast.”

Maayke: “Vorig jaar in de meivakantie gingen we een paar dagen naar de zon. Ze zei dat ze er tegenop zag om in bikini te gaan omdat ze zichzelf te dik vond. Voor de vakantie wilde ze een paar kilootjes afvallen en gezonder eten. Ze was best een snoeper en dat ze nu koos voor een appel in plaats van een kaasbroodje vond ik prima. Heel geleidelijk gingen er wat kilootjes af. Ze kreeg complimenten. Mensen zeiden dat ze er goed uitzag en hoe knap ze het vonden dat ze zo was afgevallen. Ze is onzeker en die complimenten versterkten het gevoel dat ze ergens goed in is. Het stimuleerde haar om door te gaan.”

Ze werd steeds kritischer, begon vragen te stellen over wat we precies aten en ging op verpakkingen kijken wat erin zat. Eten werd een obsessie en ze werd steeds dunner. Toen ze begin dit jaar wilde stoppen met het eten van koolhydraten begon ik me echt zorgen te maken. Ik wilde niet meegaan in het koolhydraatarme idee, maar wel dat ze at. Dan is de keuze tussen een koolhydraatarme boterham of helemaal niets snel gemaakt.”

Controle kwijt