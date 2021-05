De tarotkaart van 17 mei: “Lieve Kreeft, laat je vandaag verwennen”

De tarotkaart die voor maandag 17 mei is getrokken is ‘Koningin van Staven’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: zelfvertrouwen. Men gelooft in de eigen mogelijkheden. In de liefde gaat het over oprechte betrokkenheid. Elkaar verwennen en trots zijn op elkaar. Singles zoeken bij deze kaart een charismatisch type. Carrière: veel ondernemingslust en daadkracht. Dit is een leider.

Ram

Praktische verbinding staat vandaag centraal. Misschien is je smartphone of laptop aan een update toe of je auto aan een beurt. Je vindt gemakkelijk simpele oplossingen en helpende handen.

Stier

Financieel advies en zakelijke tips komen via de media. Lees alles wat los en vast zit en kijk wat je in je voordeel kunt gebruiken. Documentaires en biografieën geven richting: hoe wil je zijn?

Tweelingen

Het delen van info is je ding, vandaag staat het zelfs in de spotlights. Maak je schijnwerpers breed; beschrijf je ervaringen. Jouw reviews over spullen of diensten helpen anderen.