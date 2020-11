De tarotkaart van 17 november: de Stier moet loslaten vandaag

De tarotkaart die voor dinsdag 17 november is getrokken, is de ‘Negen van Staven’. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor weerstand. Een situatie of ervaring is beangstigend, waardoor men zich bedreigd en kwetsbaar kan voelen. Vaak ligt hier een herinnering aan ten grondslag, er is niet direct fysiek gevaar. Liefde: oude wonden gaan weer open. Carrière: verzet tegen vernieuwingen.

Ram

Begraaf de strijdbijl vandaag. Iets wat je veel energie heeft gekost, wordt vandaag anders aangepakt. Alles wat in het belang van de groep is, gaat goed. Solo-gewin is er niet bij.

Stier

Moet je je woorden of daden tegenover een groep mensen verantwoorden vandaag, stel je dan neutraal op. Observeer hoe je je daaronder voelt. Loslaten is beter dan koppig vasthouden, toch?

Tweelingen

Ben je geneigd om je geliefde jouw kant op te duwen, of trekken? Realiseer je dat verlangens niet altijd synchroon lopen. Geef elkaar meer ruimte voor eigen bezigheden.

Kreeft

Iedereen die jou probeert te domineren, krijgt het voor z’n kiezen vandaag. Je bent het zat! Gebruik je boze energie vandaag om te werken, dan verzet je bergen. Blijf wel samenwerken.