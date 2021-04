De tarotkaart die voor zondag 18 april is getrokken is ‘Vier van Staven’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: een vredig, zeker gevoel. Er is gezelligheid en men kan ontspannen. Plezier met nieuwe en bestaande contacten. Liefde: open en vriendelijke omgang. Men onderneemt samen leuke dingen. Werk: een duurzame en veelbelovende baan. Of: zekerheid opgeven voor het avontuur.

Er is wat van je af gevallen. Was het perfectionisme? Aanvaarden dat niet alles zo gaat als je wilt, ontspant je. De verhalen van iemand die je pas hebt ontmoet – nieuwe relatie? – boeien.

De wereld ziet er vriendelijker uit, je lach fleurt je omgeving op. Ga eens na waardoor jouw goede humeur wordt veroorzaakt. Hoe anders was dat gisteren? Je leert beter met emoties omgaan.

Had je het gevoel dat je de boot hebt gemist? Vandaag leggen er meerdere verkenningsschepen bij je aan. Bij wie voel je je het meest op je gemak? Laat dat de doorslag geven.

Kreeft

Best mogelijk dat ‘vechten voor’ of ‘vechten tegen’ iets letterlijk op de pauzestand staat. Heerlijk om die verkramping te laten wegzeilen. Vraag jezelf: kan ik de strijd voorgoed opgeven?

Leeuw

Prima dag om iets te beslissen. Langer weifelen en de situatie blijft hetzelfde, of verslechtert. Op blote voeten wandelen langs het strand, of op het gras is nu super voor een betere balans.

Maagd

Stond je innerlijke schooljuf weer klaar om iemand de les te lezen? Vandaag weet je je boodschap fleurig te verpakken. Complimenten zijn Haarlemmer Olie voor je relaties.

Weegschaal

Sport en spel staat op je programma vandaag. Je vermaakt je het beste met (klein)kinderen en vindt nieuwe manieren om iemands hart te raken. Hint: speel in op wensen.

Schorpioen

Ja, het is zo’n dag. Je wordt vandaag liever met rust gelaten. Helemaal niet erg, geef er gewoon aan toe en vraag je omgeving om begrip. Toch iets samen doen? Check je filmlijstje.

Boogschutter

Stort je je halsoverkop in een affaire? Dan is die opwindend en vooral onvoorspelbaar. Je rekent vandaag graag af met alles wat sleets is. Frisse lucht? Bij jou is het windkracht tien!

Steenbok

Je hersens zeggen dit, je hart zegt dat. Veel overeenstemming is er nu niet. Heb je met geliefde(n) te maken, werk dan aan je hartvaardigheid. Waarmee doe je de ander een plezier?

Waterman

Zit je in de babbelmodus, let er dan op dat je anderen niet steeds in de rede valt. Je ideeën zijn heus leuk, maar de ander als praatpaal gebruiken is niet sympathiek. Laat vaker stiltes vallen.

Vissen

Sweet, soft & lazy. Je verwent iedereen om je heen met lekkere muziek, schotelt snacks voor en speelt de perfecte gastvrouw. Iemand uit je werksfeer houd je bezig. Single? Maak er werk van!

Astroloog en tarotlegger Viola Robbemondt trekt iedere dag één kaart uit de Rider-Waite kaarten en legt deze voor alle twaalf de sterrenbeelden.