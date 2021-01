De tarotkaart van 18 januari: Vissen, het is tijd om lef te tonen

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 21. Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Het is tegenwoordig vaste prik op zaterdagavond; de elektra valt uit. En ook echt alleen aan onze kant van de straat. Niemand weet de oorzaak. En ondanks dat niemand het probleem lijkt te fixen, gaat de stroom in de loop van zondagmorgen weer aan. De eerste keer raakte ik in paniek, want ‘wat als ik mijn telefoon niet meer opladen?’ Of erger: ‘wat als mijn ijs ontdooit?’

Inmiddels ben ik een semi emergency pro; bij Zara heb ik mega geurkaarsen met drie lonten geshopt, er liggen twee volle power banks klaar en boodschappen gaan in een vacuümzak op het balkon. Wat dat betreft ben ik blij met de ijzige winter hier, waar het ’s nachts afkoelt tot een mager graadje of 5.

Real talk

Zo ook afgelopen weekend. Nadat we ons noodprotocol hadden voltooid, doken zoon T. en ik onder de dekens op de bank. Hij dronk whisky en ik nipte port om warm te blijven. Eigenlijk was het heel knus, alsof je bij een kampvuur zit. En het had ook heel gezellig kunnen worden, ware het niet dat ik het verminderd briljante idee had om open en eerlijk met elkaar te praten. Real talk.