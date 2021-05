De tarotkaart van 18 mei: “Lieve Waterman, je droom komt dichterbij”

De tarotkaart die voor dinsdag 18 mei is getrokken is ‘Koningin van Zwaarden’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: vrijheid, onafhankelijkheid en verstandig handelen. Veel ideeën en dingen snel begrijpen en zichzelf niet verliezen. Liefde: enige afstand bewaren om tot een helder inzicht te komen. Men streeft naar gelijkwaardigheid. Werk: handig, vlot en gericht op eigen taken.

Een opgeladen gevoel stroomt door je heen. Maak een nieuw begin en ga na wat je wilt bewijzen. Welk talent wil gezien worden – door jou? Richt je op iets waarvan je binnenpret krijgt

Iemand overhalen om iets voor je te doen, of te laten? Vertel eerlijk over het hoe en waarom, houd niets achter. De beslissing is uiteindelijk aan de ander, laat diegene daar ook vrij in.

Meer begrip krijgen voor je eigen lichaam en energieniveau is cruciaal. Neem rust als je moe bent. Eet (alleen) als je trek hebt. Klinkt te eenvoudig? Je voelt je echt beter met die twee regels.

Kreeft

Maathouden is lastig vandaag. Lekker eten, seks, alcohol. Zelfs te veel zweetdruppels verspillen op de lopende band kan nu een kater opleveren. Houd jezelf in toom, stel limieten.

Leeuw

Over de brug komen met die bekentenis levert interessante interactie op. Je wist je leitje schoon. Wil je liever de lieve vrede? Dan moet je je geheimpje nog veel langer bewaren. Jouw keuze.

Maagd

De kaart maant tot voorzichtigheid met woorden. Vooral tijdens gehakketak met dierbaren kan die mug uitgroeien tot mega mug. Verdedig enkel je mening en laat het er vervolgens bij.

Weegschaal

Een woord een woord, een vrouw een vrouw. Kom niet op beloftes terug, ook al heb je ergens geen zin in. Denk hierbij wel korte termijn, op lange termijn speel je liever een andere kaart.

Schorpioen

Het duo Prikkelbaar en Impulsief zit op je hielen. Hoed je voor het nemen van wraak, hoe klein ook. Concentreer je op een boek, werk, film of sport, leid jezelf af van relatie-issues.

Boogschutter

Het is de toon die de muziek maakt, en die van jou kan vandaag wat bits of bazig klinken. Jouw waarheid is niet altijd die van de ander. Knutsel liever aan reis- of verhuisplannen.

Steenbok

Onderdruk je behoefte aan afwisseling niet. Anderen inspireren nu giga, dus voel je niet schuldig als je gezelschap van iemand anders dan je partner zoekt. Maak het wel bespreekbaar.

Waterman

Je ziet een droom dichterbij komen. Blijf kleine stapjes nemen, dan struikel je niet over (te) grote hartenwensen. Iets in je kleding, haar of make-up maakt gesprekken los. Durf gek te doen.

Vissen

Je invoelen in anderen is zowel een pre als een contra. Vandaag zuig je andermans sfeer op als een spons en weet je niet meer wat van jou is. De dag solo doorbrengen is geen slecht idee.

Astroloog en tarotlegger Viola Robbemondt trekt iedere dag één kaart uit de Rider-Waite kaarten en legt deze voor alle twaalf de sterrenbeelden.