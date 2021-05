De tarotkaart van 19 mei: “Lieve Leeuw, vergeef fouten”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Hennie over haar jeugdliefde.

In april 1966 was ik 18 en werkte ik in Goirle. Elke dag kwam ik op de fiets naar mijn werk een jongen uit Riel tegen. Na een tijdje groetten we elkaar en enkele weken later stapte hij af en maakten we een praatje. Van het een kwam het ander en we kregen verkering.

Advertentie

Ruzie

Ik kom uit een gezin waar veel geweld en ruzie was. Toen hij na bijna twee jaar niet meer bij ons binnen mocht, heb ik een punt achter de relatie gezet, om nog meer ruzie thuis te voorkomen. Een klein jaar later kwam ik de man tegen met wie ik ben getrouwd. De jongen uit Riel leerde zijn vrouw kennen en is ook getrouwd. Beiden hadden we een heel goed huwelijk.

Plotseling weduwe