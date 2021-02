De tarotkaart van 19 februari: “Doe iets spontaans vandaag, Maagd!”

De tarotkaart die voor donderdag 19 februari is getrokken is ‘Ridder van Staven ’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor een verhitte sfeer. In positieve zin is er fanatiek enthousiasme, in negatieve zin wedijver en drift. Men wil alles, en wel NU. In de liefde is er passie, maar het botst ook: tegenpolen trekken elkaar aan. In werksituaties is er motivatie, maar weinig doorzettingsvermogen.

Ram

Heeft je partner niet zoveel zin tussen de lakens als jij? Best kans dat de balans vandaag zoek is. Dat kan ook buiten het bed in ruzie ontaarden. Neem de ander niets kwalijk, richt je op jezelf.

Stier

Iemand met wie je het normaal gesproken lastig hebt, eet nu uit je hand. Doe er je voordeel mee en maak afspraken. In de liefde en flirt-technisch ben je actiever dan normaal. Je valt op!

Tweelingen

Je verlangt naar contact en kunt daarom irritant aanwezig zijn. Uitdagende opmerkingen werken nu averechts. Omarm jezelf stevig, en voel na hoe je jezelf de beste aandacht kunt geven.

Kreeft

Op je kont blijven zitten maakt je kriegel. Je hoge energielevel krijgt meer balans als je buiten door plassen stampt. Waarna je op romantiek Netflixt met dozen tissues in de aanslag.

Leeuw

Wat je vandaag hekelt, kan later een zegen blijken. Zie ontwikkelingen, vooral die op relationeel vlak, daarom als noodzakelijk. Geloof dat het universum je geeft wat je nodig hebt.