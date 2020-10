De tarotkaart van 20 oktober: de Kreeft moet letten op het banksaldo

De tarotkaart die voor dinsdag 20 oktober 2020 is getrokken, is de kaart Drie van Pentakels. Wat betekent het voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: groei! Een beproeving is goed doorstaan en men staat voor een nieuwe fase in de ontwikkeling. In relaties staat het voor een volwassen en open instelling, voor doorstromen naar een hoger niveau van samenzijn. Op het werk: kwaliteiten zijn bewezen, grote kans op promotie.

Begint je dag wat knorrig, dan word je zeker opgevrolijkt. Er is goed nieuws op komst en je wordt gezien. Eerdere inspanningen krijgen applaus. Je doet als vanzelf iets aan tekortkomingen.

Vandaag blijkt goed wat je hebt geleerd van het verleden. Je put er hoop uit. Samen of niet, je voelt je intens verbonden met een geliefde vandaag. Stuur een aardig appje of bel om bij te praten.

Voel je je niet gezien vandaag? Vraag dan eens hoe de ander over je denkt. Grote kans dat je pluimen krijgt. Zorg in je relatie dat ook aan jouw verlangens wordt voldaan. Vertel erover.

Kreeft:

Herontdek die heerlijke trui waarin je vorig jaar woonde. Ook je banksaldo is vandaag belangrijk. Kun je jezelf bedruipen? Houd rekening met dat appeltje voor dorstige tijden.

Leeuw:

Iedereen geniet vandaag van jouw grote hart. Je stemt je belangen vandaag af op de groep, gezin of relaties. Ook als je zelf geen zin hebt om iets te doen, krijgt je veel voor elkaar.

Maagd:

Je eigen tijd kunnen indelen is nu een must. Je partner geeft je veel ruimte. Ervaar je dat al langer niet, dan neem je vandaag gemakkelijk afscheid. De tijd van machtsspelletjes is voorbij.

Weegschaal:

Neem vandaag een adempauze. Lang lunchen of wat eerder stoppen met werken doet goed. Richt je energie vanavond op iets lijfelijks: sporten of vrijen geeft een positieve boost.

Schorpioen:

Verantwoordelijkheden draag je nu met gemak. Vandaag geef je graag advies en wilt geliefden beschermen. Geef vooral kinderen wel ruimte om zelf problemen op te lossen.

Boogschutter:

Een relaxte dag, je bent niet in de stemming voor uitspattingen of uitdagingen. Het belang van een fijne hangbank dringt zich op. Was je ziek, dan volgt nu snel herstel.

Steenbok:

Wil je je geliefde(n) niet lastigvallen met dingen waarmee je zit? Dat idee kan in de vuilnisbak. Gedeelde zorgen maken het gemakkelijker om een crisis te doorstaan.

Waterman:

Was afwachten tot de ander iets onderneemt je strategie? Vandaag loont het om je rode jurk aan te trekken – en je lippen bijpassend te stiften. Je hebt de wind nu relatietechnisch in je rug.

Vissen:

Steek tijd in (oude) kennissen, ook als niet direct duidelijk is wat ze voor je kunnen betekenen. Soms gaan balletjes via-via rollen. Communicatie is nu zeer vruchtbaar.

Meer voorspellingen? Op Libelle Premium vind je ook je numerologische voorspelling >